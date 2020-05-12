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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan darbeci akla net mesaj: Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız

Başkan 'ın başkanlık ettiği , video konferansla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Darbeci akla net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Muhalefet böyle bir dönemde dahi çığırtkanlığı yapıyor. Karanlık bir yapı ile karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DARBECİ AKLA NET MESAJ

Başkan 'ın başkanlık ettiği , video konferansla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'nin imalarını hatırlattı, "Muhalefet böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığı yapıyor. Karanlık bir yapı ile karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız." dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"SALGINLA MÜCADELEMİZİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Salgınla mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı ve ölüm sayısı bakımından olumlu çizgide ilerliyoruz. sağlık altyapısı sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Geçen hafta normalleşmede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin uygulaması dün başladı. Bazı yerlerde arzu etmediğimiz sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın kurallara riayet ederek işinin başına geçtiğini gördük. Şehirlerarası giriş çıkış yasağını 9 il için daha genişlettik. Çay hasadı için izinden noterlerde normal çalışmaya kadar yeni adımlar attı. 19 Mayıs tatilinde herhangi olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Uzunca bir süre maske kullanımı, temizlik, kalabalıktan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Dünyada hastalığın kökü kazınmadığı sürece sürekli teyakkuz halini sürdürmek şarttır. AK Parti olarak bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamayız.

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"DARBE ÇIĞIRTKANLIĞINA BAŞVURDULAR, MEYDANI BU FAŞİST ZİHNİYETE BIRAKMAYACAĞIZ"

Muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Darbe çığırtkanlığına başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak AK Parti olarak bizim görevimizdir. Bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız.

AK PARTİ TEŞKİLATINA 'YENİ DÖNEM' MESAJI

Kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışmalar yapan birimlerimizin çok daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Salgın sonrası zihinler de yeniden yapılanmaya girecektir. Bu sürecin ülkemizde de yansıması olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi bu yeni döneme süratle hazırlanmalıyız. Belki birkaç ay, birkaç yıl sonra başlayacak dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız.

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