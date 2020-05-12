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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sürekli teyakkuz halinde olmalıyız |Video

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12.05.2020
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı. Başkan Erdoğan toplantı öncesi yaptığı konuşmasında koronavirüsle mücadeleye dikkat çekti ve "Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı. Başkan Erdoğan toplantı öncesi yaptığı konuşmasında koronavirüsle mücadeleye dikkat çekti ve "Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır." dedi.

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