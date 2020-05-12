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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti tamamlandı! Başkan Erdoğan seçecek

Başkanlığına seçilen 'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan oylamada, adaylardan 5. üyesi , 16. Ceza Dairesi Başkanı , 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli, 14. Ceza Dairesi Başkanı ve 11. Ceza Dairesi Başkanı en çok oy alan 5 isim oldu. Bu kişilerin isimleri sıralı liste halinde Başkan 'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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OYLAMA TAMAM! SON SÖZ BAŞKAN BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Başkanlığına seçilen 'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılan seçimde, oy kullanacak üyeler salona tek tek alındı. Salona, üyeler için tek kullanımlık kalem, maske ve dezenfektan konuldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yedi adayın yarıştığı seçimde 355 Yargıtay üyesi oy kullandı.

sonucunda, 5. üyesi 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı 51 ve 11. Ceza Dairesi Başkanı 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. 8 üyenin oyu geçersiz sayıldı, 7 üye oy kullanmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Seçimde böylelikle belirlenen Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin'in ismi sıralı liste halinde Başkan 'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

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Son dakika: Yargıtay Başsavcılığı için 7 aday resmen belli oldu! Yarın seçim yapılacak

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