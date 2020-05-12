Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti tamamlandı! Başkan Erdoğan seçecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'dan boşalan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan oylama tamamlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan oylamada, adaylardan 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin ve 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin en çok oy alan 5 isim oldu. Bu kişilerin isimleri sıralı liste halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.
Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılan seçimde, oy kullanacak üyeler salona tek tek alındı. Salona, üyeler için tek kullanımlık kalem, maske ve dezenfektan konuldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yedi adayın yarıştığı seçimde 355 Yargıtay üyesi oy kullandı.
Seçim sonucunda, 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51 ve 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy aldı. 8 üyenin oyu geçersiz sayıldı, 7 üye oy kullanmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN SEÇECEK
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.
İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Seçimde böylelikle belirlenen Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin'in ismi sıralı liste halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.
Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.
Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Van'da terör örgütüne operasyon
- Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder "birbirine girdi"
- BBP Genel Başkanı Destici'den Hemşireler Günü mesajı
- Koronavirüs aşısı son durum nedir?
- İçişleri Bakanlığından 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Türkiye son depremler listesi!
- Adalet Bakanı Gül’den önemli açıklamalar
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde?
- Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
- Başkan Erdoğan'dan: En gelişmiş 10 ülkeden biri haline getireceğiz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...