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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki |Video

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12.05.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK, video konferansla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Darbeci akla net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Muhalefet böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığı yapıyor. Karanlık bir yapı ile karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz." şeklinde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK, video konferansla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin darbe imalarını hatırlattı, "Muhalefet böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığı yapıyor. Karanlık bir yapı ile karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"SALGINLA MÜCADELEMİZİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdik. Uzunca bir süre maske takmak, kurallara uyarak yaşamak zorundayız. AK Parti olarak teşkilatlarımız ile bunu anlatmalıyız. Halkımızı psikolojik ve fiili olarak bu sürece hazırlamalıyız. Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz.

"DARBE ÇIĞIRTKANLIĞINA BAŞVURDULAR, MEYDANI BU FAŞİST ZİHNİYETE BIRAKMAYACAĞIZ"

Muhalefet böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığı yapıyor. Karanlık bir yapı ile karşı karşıyayız. Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Her yalanı, her iftirayı anında cevaplamanın yanında vizyonumuzu, davamızı anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz.

Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.

Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemi bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermektedir.

Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz.

Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır.

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