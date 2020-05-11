İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İBB'nin suç duyurusunda bulunduğu vatandaşla ilgili örnek karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu ifade eden, otobüs içinde fotoğraf çeken ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çektiği fotoğrafı paylaşan Mehmet Önder Duman hakkında yaptığı suç duyurusunda dikkat çekici karar verdi.

BAŞSAVCILIK: PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YAŞANMIŞ YOĞUNLUĞU PAYLAŞMAK DEMOKRATİK DAVRANIŞ

Başsavcılık; pandemi döneminde şayet toplu taşım araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğunu açıkladı.

Başsavcılığın takipsizlik kararında; "Pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü bu işle ilgilenen yöneticilere aittir. Yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülükleri bulunmaktadır" denildi.

DUMAN: "OTOBÜSÜN İÇİNDEKİ YOLCU KALABALIĞINI GÖSTERECEK ŞEKİLDE FOTOĞRAF ÇEKTİM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; otobüste yaşanan yoğunluğu gösteren fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı gerekçesiyle Mehmet Önder Duman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Önder Duman, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede; "Otobüsteki yoğunluk iyice artınca kendi kullanmış olduğum telefonumu çıkarıp, otobüsün içindeki yolcu kalabalığını gösterecek şekilde kendimi de kadraja alarak fotoğraf çektim" dedi.

"İSKİ ZEYTİNBURNU YERLEŞKESİNDE DEPO SORUMLUSU OLARAK ÇALIŞIRIM"

Mehmet Önder Duman, 8 Mayıs 2020 tarihli ifadesinde şunları söyledi:

''Ben yaklaşık 1 yıldır İSKİ'ye bağlı 4A İnşaat Taahhüt isimli taşeron firmaya bağlı olarak İSKİ Zeytinburnu yerleşkesinde depo sorumlusu olarak çalışırım."

"İŞİME GİTMEK ÜZERE OTOBÜSE BİNDİM"

"Olay günü ikametimden işime gitmek üzere Ardıçlı Mahallesi durağından 146 hat nolu İETT otobüsüne saat 05:50 sıralarında bindim. Otobüse bineceğim sırada İstanbul kartımda para yüklü olmadığı için otobüs şoförüne 3.50 TL bozuk para vermek suretiyle otobüse biniş yaptım. Ben bindiğimde otobüs

yarısına kadar doluydu. Ben en öne oturdum ve tüm koltuklar doluydu ve otobüsün orta bölümünde ayakta yolcu da vardı Ben otobüse bindiğimde otobüs şoförüyle herhangi bir şey konuşmadım. Bindiğim duraktan sonraki 2-3 durakta da 5-6 kişilik bir yolcu binişi oldu."

"OTOBÜS İÇİNDE ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFI HESABIMDAN PAYLAŞTIM"

"Otobüsteki yoğunluk iyice artınca kendi kullanmış olduğum telefonumu çıkarıp, otobüsün içindeki yolcu kalabalığını gösterecek şekilde kendimi de kadraja alarak fotoğraf çektim.

'@Onderim2' kullanıcı adlı twitter hesabı bana aittir. Otobüs içinde çektiğim fotoğrafı da bu hesabımdan 'Boğazköy-Bakırköy hattı bu sabah saat 06:00 146 nolu sefer. Sabah 6'daki bu yoğunluktan dolayı başarılarınızın devamını diliyorum' yazdım ve Ekrem İmamoğlu'nun kullanıcı adını da bu gönderime etiketledim. Daha sonra Kuleli otobüs durağında indim."

"COVİD-19 KAPSAMINDAKİ ÖNLEMLERE AYKIRI OLARAK ÖNLEM ALINMAYIŞINA GÖSTERDİĞİM TEPKİ"

"MR20 hattına aktarma yaptım ve işime gittim. Otobüs içinde tanıdığım herhangi bir kimse yoktur. Rutin olarak her gün bindiğim otobüs hattıdır. Çektiğim fotoğraf ve gönderdiğim twitter gönderisi de normal bir vatandaş olarak Covid-19 kapsamındaki önlemlere aykırı olarak önlem alınmayışına gösterdiğim bir tepkiden ibarettir. Başka herhangi bir kastım ve niyetim kesinlikle yoktur. Kimseyle herhangi bağlantım ve husumetim bulunmamaktadır."

"HAKARET VE TEHDİT MESAJI ALDIM"

"Ben daha sonra bu '@Onderim2' kullanıcı adlı hesabımı da sildim çünkü bahsedilen tweetin ardından çok sayıda hakaret ve tehdit mesajı almıştım."

BAŞSAVCILIK: "OTOBÜS YOĞUNLUĞUNU GÖSTEREN PAYLAŞIM YAPMAK ANAYASANIN GÜVENCESİ ALTINDA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya kullanıcısı Mehmet Önder Duman ve Mücahit Birinci'nin otobüslerdeki doluluk oranlarına ilişkin paylaşımları üzerine yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada, takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında şöyle denildi:

"Vatandaşların bu tür paylaşım yapma haklarının Anayasa'nın 2. Maddesinde düzenlenen Cumhuriyet Nitelikleri, 25. maddesinde düzenlenen Düşünce ve Kanaat Hürriyeti ve 26. maddesinde düzenlenen Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı maddelerinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 10. maddesinde güvence altına alındığı…"

"Unsurları yönünden oluşmayan suçlardan kovuşturma olanağı bulunmadığından, olay ve süpheliler hakkında ayrı ayrı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

İBB BAŞKANLIĞI; OTOBÜS YOĞUNLUĞUNU GÖSTEREN FOTOĞRAFI PAYLAŞAN İKİ VATANDAŞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mart 2020 Pazar sabahı COVID-19 önlemlerine rağmen, 2 otobüste yoğunluk yaşandığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. İBB; sosyal medya paylaşımları da delil olarak gösterildi.

İBB Hukuk Müşavirliği; sosyal medyada otobüste yoğunluğu gösteren paylaşımlarda bulunan Mücahit Birinci (Twitter Hesap Adı: @birincimucahit), Önder (Twitter Hesap Adı: @Onderim2) hakkında suç duyurusunda bulundu.

İBB Hukuk Müşavirliği; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen dilekçede; söz konusu kişilerin otobüste yoğunluğu gösteren paylaşımlarla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik", "Hakaret" ve "İftira" suçlarının işlendiğini iddia etti.

İBB Hukuk Müşavirliği'nin dilekçesinde şu iddialar yer aldı:

"Otobüs şoförlerinin tüm uyarılarına rağmen otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse binmişler ve akabinde açıkça fotoğraf ve video kaydı çekerek bunları sosyal medyada paylaşmışlardır."

"Toplu olarak gerçekleştirilen suç eyleminde, toplu taşıma oranının %90 oranında düştüğü böyle bir dönemde ve Pazar sabahı saat 06:00'da bu denli çok kişinin aynı anda otobüse binmesi mevcut durumla örtüşmeyen bir durumdur. Bu nedenle de açıkça suç oluşturmaktadır. Nitekim twitter paylaşımlarının altına yazılan cevaplarda da halkın bir kesiminin diğer kesime kin ve düşmanlık beslediği, yapılan paylaşımın buna imkan verdiği açıktır."

KENAN KIRAN - SABAH