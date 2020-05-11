Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ulusa seslenişte flaş açıklamalar! 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün mü?

Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplantının ardından ulusa seslendi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Koronavirüs salgınında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar huzurevlerinde görülmüştür. Türkiye her zaman olduğu gibi yine kimsesizlerine ve yaşlıların sahip çıkmıştır.

Yaşlılarımıza ilave destekler sağlamaya devam ettik. Evde bakım hizmetleri evlerinde karşılandı. Vefa Sosyal Destek Grupları yardımıyla 5 ilyon yaşlımıza ulaşıldı.

146 bin Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi kardeşimize teşekkür ederim. AK Parti, MHP ve CHP'den Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek verildi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan destekler 2 milyar lirayı bulmuştur.

"YENİ BİR DÜZENE GEÇİLDİ"

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo.

"TAMAMEN ESKİ GÜNLERE DÖNMÜYORUZ"

Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan biraraya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.

Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

BAŞAKŞEHİR HASTANESİ ABE İLE AÇILACAK

Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden, milletimizi ve ülkemizi kalkındırmaya güçlendirmeye kararlıyız. İşte Dün Gayrettep İstanbul Havalimanı Metro hattının tünel ışığı görme törenini icra ettik. İnşallah Nisan 2021'de bu hattın havalimanından Kağıthaneye kadar olan kısmını, Eylül 2021'e kadar da tamanını hizmete açmayı planlıyoruz.

Önceki gün bayrama kadar açılışa hazır hale gelecek olan Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Sultan 2. Abdülhamid'in emaneti olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik.

21 Mayıs'ta hastanenin açılışını Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz. 11-17 Mayıs sosyal güvenlik kurumu haftası dolayısıyla çalışanlarımızın gayretleri emekleri için teşekkür ediyorum. Salgın döneminde 43 ilacı daha ödeme kapsamına aldık. Salgınla mücadele gösterdiğimiz başarıyı tedbirleri salgın sonrasında da devam ettirerek üretim ve istihtamı geliştireceğine inanıyorum.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI



Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.

9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ



Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

EMEKLİLERE MAAŞ ÖDEMESİ



Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu.

ÇAY ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Çaykur yaş çay alımını kilogramını 2 lira 90 kuruştan yapmıştır destek ile 3 lira 3 kuruşa çıkmıştı. 2020 için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. 13 kuruşluk destek ile de kilogram fiyatı 3 lira 40 kuruşa gelmiştir. Hasatla birlikte yaş çay alımı başlayacaktır.

Detaylar gelecek...