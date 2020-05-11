Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı! ''Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı''

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım. pic.twitter.com/I9JvtJwECa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020