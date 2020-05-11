Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı! ''Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından AVM önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili uyarıda bulundu. Bakan Koca, ''Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.
Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım. pic.twitter.com/I9JvtJwECa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020
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