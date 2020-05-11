12 Mayıs 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı! ''Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili uyarıda bulundu. , ''Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI!

şu ifadeleri kullandı: Bugün, önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

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