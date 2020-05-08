HDP'li Ayhan Bilgen Kars Belediyesi'ni PKK kampına çevirdi!

HDP'li Kars Belediyesi'nin yerel seçimlerden sonra, yakınları PKK'nın dağ kadrosunda bulunmuş ya da terör örgütü propagandası yapmaktan hüküm giymiş 20'yi aşkın kişiyi belediye kadrosunda işe aldığı ortaya çıktı.



TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİRÇOK ETKİNLİKTE DE BOY GÖSTERDİ

Bu isimlerden birisi HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in şoförü ve koruması olarak çalışan M.S.A. PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H (DGH) içerisinde faaliyet gösteren M.S.A., 5 Mayıs 2009'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak gönderildiği cezaevinde 4 ay yattı. M.S.A, terör örgütü tarafından düzenlenen birçok etkinlikte de boy gösterdi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN CENAZE VE TAZİYELERİNDE AKTİF GÖREV ALIYOR

Ayhan Bilgen'in bir diğer koruması ve aynı zamanda şoförlüğünü de yapan Ş.B. de örgütle bağlantılı. Ş.B.'nin erkek kardeşi Welat Coşkun kod adlı Murat B., PKK dağ kadrosunda yer alırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Ş.B. PKK/KCK'nın siyasi uzantısı kuruluşlar tarafından düzenlenen bir çok yasadışı eyleme de katıldı. Ş.B.'nin terör örgütünün talimatıyla düzenlenen bir gösteride güvenlik güçlerini yaralamaktan gözaltına alındığı ve işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Yine Ayhan Bilgen'in en yakınındakilerden H.C.'nin de benzer bir dosyası var. Geçmişte soyadı değişikliği yapan H.C.'nin kardeşi 'Mahir Can' kod adlı Erdal Ş. güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. H.C.'nin PKK'nın siyasi uzantılarının düzenlediği eylemlere katıldığı ve öldürülen PKK'lı teröristlerin cenaze ve taziyelerinde aktif görev aldığı belirtiliyor.



SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bilgen yönetimindeki belediyenin kent konseyinde çalışan D.K.'nın eşi ise Patnos L Tipi Cezaevi'nde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu. D.K.'nın amcasının oğlu, PKK'nın dağ kadrosunda iken teslim oldu. D.K.'nın daha önce DBP Kars İl Eşbaşkanlığı yaptığı, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü ve son olarak PKK'nın kadın yapılanması TJA'nın eylemlerine katıldığı öğrenildi. Liste bunlarla da sınırlı değil. Kars Belediyesi bünyesindeki bir işletmede çalışan Ş.E.'nin geçmişte Çemçe-Madur kırsal alanına giderek PKK'lı teröristlerle görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. PKK'nın kadın yapılanması TJA'nın düzenlediği eylemlerde boy gösteren Ş.E. daha önce resmi evrakta sahtecilik suçlaması ile gözaltına alınıp bırakılmıştı. Aynı işletmede çalışan N.C.'nin teyzesinin oğlu da terör suçundan Kırıkkale F tipi Cezaevi'nde yatıyor. Belediyenin korumalarından B.Ş'nin Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahte para basmak, kalpazanlık suçundan dava dosyası var. Kars Belediyesi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen 'Seyyad' kod adlı Veysel Taşdelen'in yeğeni İ.T.'yi de istihdam ederken, kuruma bağlı bir şirkette çalışan M.T.B.'nin ise hem terör propagandasından gözaltına alındığı hem de teröristleri koruma amaçlı düzenlene 'canlı kalkan' eylemine katıldığı tespit edildi.