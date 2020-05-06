07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili karar çıktı! Çarşamba günü yıkılacak

Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili karar çıktı! Çarşamba günü yıkılacak

Son dakika haberine göre Sözcü yazarı ’in ’daki kaçak villasıyla ilgili yıkım kararı çıktı. Edinilen bilgilere göre, 13 Mayıs Çarşamba günü villanın imara aykırı yapılan bölümleri  tarafından yıkılacak. Yarın toplanacak belediye meclisinde verilecek kararın ardından Yılmaz Özdil’in eşi ’e tebligat gönderilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASI İLE İLGİLİ KARAR ÇIKTI!

Kaçak villasıyla ilgili yıkım kararı çıktı. Edinilen bilgilere göre, 13 Mayıs Çarşamba günü villanın imara aykırı yapılan bölümleri tarafından yıkılacak. Yarın toplanacak belediye meclisinde verilecek kararın ardından 'in eşi 'e tebligat gönderilecek.

Yılmaz Özdil'in villa soruşturmada flaş gelişme tamamlandı! Özdil villayı bu şekilde büyütmüş | Video YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLA SORUŞTURMADA FLAŞ GELİŞME TAMAMLANDI! ÖZDİL VİLLAYI BU ŞEKİLDE BÜYÜTMÜŞ | VİDEO


CEZAYI BELEDİYE VERECEK
10 aydır kaçak yapı sahiplerine göz açtırmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar barışına başvuru esnasında yalan beyan veren ve kamu görevlilerini de yanıltan Yılmaz Özdil hakkında da savcılığa suç duyurunda bulunacak. Edinilen bilgilere göre yalan beyan vermenin karşılığı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. İmara aykırılıklar nedeniyle ilgili mevzuata göre Belediyesi'nin cezai işlemleri gerçekleştiresi gerekiyor. Söz konusu cezai işlemler; yapının rayiçi, konumu, lokasyonu gibi nedenlerle değişkenler göz önünde bulundurularak belediye meclisi kararıyla verilecek.




MÜFETTİŞLER DEVREDE
Edinilen bilgilere göre, Bodrum Belediyesi'nin verdiği ruhsata göre iki bağımsız bölümden 120 metrekarelik işyeri vasfındaki yapıya ilk ruhsat 2008'de verildi. Sonra iki yılda bir yenileme ruhsatları düzenlendi. 2016'da ise yine iki bağımsız bölümden oluşan tek kat 142.5 metrekarelik işyeri tadilat ruhsatı düzenlendi. 10 Ağustos 2017'de ise yapı konut vasfına çevrildi. Bodrum Belediyesi'nin ruhsatın araştırılması için Valiliği de dün İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Bakanlık müfettişlerinin belediyeyi ve yapıyı denetleyeceği öğrenildi.

Kaçaklar nasıl tespit edildi?

*Bakanlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda ilk olarak ana binanın altında bulunan bodrum katın kaçak olduğu tespit edildi. Ana binanın altındaki bodrum katın büyük bir kısmı binanın altında, bir kısmı da dışarıya cepheli olarak yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bodrum katın daha sonradan yapılma ihtimali bulunmuyor.
*Yapı kayıt belgesinde 45.5 metrekare olarak gözüken terasın, yerinde yapılan incelemelerle 71 metrekare olduğu tespit edildi. Kanun gereği imar barışından ancak 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaların sahipleri faydalanabiliyor. Ocak 2018'in hava fotoğraflarına bakıldığında terasın gözükmediği tespit edildi.
*Mevcut yapı kayıt belgesi ise 2018'in 9. ayında alınmış. Yapı kayıt belgesindeki fotoğraflara terasın bitmiş hali konulmuş ama bunların imalatları 2018'in Ocak ayında gözükmüyor.
*Yapılan incelemede bahçede 13,5 metrekare jeneratör odası, 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekarelik deponun olduğu, fakat bu yapıların da Ocak 2018 hava fotoğraflarında gözükmediği tespit edildi.

SEDA TABAK/ SABAH

Yılmaz Özdil villasını kaçakla büyüttü milyonluk rant sağladı YILMAZ ÖZDİL VİLLASINI KAÇAKLA BÜYÜTTÜ MİLYONLUK RANT SAĞLADI
Yılmaz Özdil'in villa soruşturmada flaş gelişme tamamlandı! Özdil villayı bu şekilde büyütmüş YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLA SORUŞTURMADA FLAŞ GELİŞME TAMAMLANDI! ÖZDİL VİLLAYI BU ŞEKİLDE BÜYÜTMÜŞ
FOX’un algı operatörü İsmail Küçükkaya, Yılmaz Özdil’in kaçak villa haberini gösteren rejiyi fırçaladı FOX’UN ALGI OPERATÖRÜ İSMAİL KÜÇÜKKAYA, YILMAZ ÖZDİL’İN KAÇAK VİLLA HABERİNİ GÖSTEREN REJİYİ FIRÇALADI
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki kaçak villası SABAH Drone’u ile havadan görüntüledi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL’İN BODRUM’DAKİ KAÇAK VİLLASI SABAH DRONE’U İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkılacak bölümleri havadan görüntülendi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASININ YIKILACAK BÖLÜMLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaçak villasını ifşa eden Bodrumlu gazeteci Mustafa Gündoğ’dan Yılmaz Özdil’e zor soru: İmar affına neden başvurdunuz KAÇAK VİLLASINI İFŞA EDEN BODRUMLU GAZETECİ MUSTAFA GÜNDOĞ’DAN YILMAZ ÖZDİL’E ZOR SORU: İMAR AFFINA NEDEN BAŞVURDUNUZ
Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLASI İÇİN SAVCILIK DA İNCELEME BAŞLATTI: KAÇAK BÖLÜMLER YIKILACAK
CHP'li Bodrum Belediyesi Yılmaz Özdil'in kaçak villa skandalını tescilledi CHP'Lİ BODRUM BELEDİYESİ YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLA SKANDALINI TESCİLLEDİ
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villası, 1881 ‘Mustafa Kemal’ kitabı! SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLASI, 1881 'MUSTAFA KEMAL' KİTABI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA