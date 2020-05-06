Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili karar çıktı! Çarşamba günü yıkılacak
Son dakika haberine göre Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki kaçak villasıyla ilgili yıkım kararı çıktı. Edinilen bilgilere göre, 13 Mayıs Çarşamba günü villanın imara aykırı yapılan bölümleri Bodrum Belediyesi tarafından yıkılacak. Yarın toplanacak belediye meclisinde verilecek kararın ardından Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil’e tebligat gönderilecek.
Kaçak villasıyla ilgili yıkım kararı çıktı. Edinilen bilgilere göre, 13 Mayıs Çarşamba günü villanın imara aykırı yapılan bölümleri Bodrum Belediyesi tarafından yıkılacak. Yarın toplanacak belediye meclisinde verilecek kararın ardından Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e tebligat gönderilecek.
CEZAYI BELEDİYE VERECEK
10 aydır kaçak yapı sahiplerine göz açtırmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar barışına başvuru esnasında yalan beyan veren ve kamu görevlilerini de yanıltan Yılmaz Özdil hakkında da savcılığa suç duyurunda bulunacak. Edinilen bilgilere göre yalan beyan vermenin karşılığı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. İmara aykırılıklar nedeniyle ilgili mevzuata göre Bodrum Belediyesi'nin cezai işlemleri gerçekleştiresi gerekiyor. Söz konusu cezai işlemler; yapının rayiçi, konumu, lokasyonu gibi nedenlerle değişkenler göz önünde bulundurularak belediye meclisi kararıyla verilecek.
MÜFETTİŞLER DEVREDE
Edinilen bilgilere göre, Bodrum Belediyesi'nin verdiği ruhsata göre iki bağımsız bölümden 120 metrekarelik işyeri vasfındaki yapıya ilk ruhsat 2008'de verildi. Sonra iki yılda bir yenileme ruhsatları düzenlendi. 2016'da ise yine iki bağımsız bölümden oluşan tek kat 142.5 metrekarelik işyeri tadilat ruhsatı düzenlendi. 10 Ağustos 2017'de ise yapı konut vasfına çevrildi. Bodrum Belediyesi'nin ruhsatın araştırılması için Muğla Valiliği de dün İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Bakanlık müfettişlerinin belediyeyi ve yapıyı denetleyeceği öğrenildi.
Kaçaklar nasıl tespit edildi?
*Bakanlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda ilk olarak ana binanın altında bulunan bodrum katın kaçak olduğu tespit edildi. Ana binanın altındaki bodrum katın büyük bir kısmı binanın altında, bir kısmı da dışarıya cepheli olarak yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bodrum katın daha sonradan yapılma ihtimali bulunmuyor.
*Yapı kayıt belgesinde 45.5 metrekare olarak gözüken terasın, yerinde yapılan incelemelerle 71 metrekare olduğu tespit edildi. Kanun gereği imar barışından ancak 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaların sahipleri faydalanabiliyor. Ocak 2018'in hava fotoğraflarına bakıldığında terasın gözükmediği tespit edildi.
*Mevcut yapı kayıt belgesi ise 2018'in 9. ayında alınmış. Yapı kayıt belgesindeki fotoğraflara terasın bitmiş hali konulmuş ama bunların imalatları 2018'in Ocak ayında gözükmüyor.
*Yapılan incelemede bahçede 13,5 metrekare jeneratör odası, 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekarelik deponun olduğu, fakat bu yapıların da Ocak 2018 hava fotoğraflarında gözükmediği tespit edildi.
SEDA TABAK/ SABAH
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