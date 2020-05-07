07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel canlı yayında açıkladı! Korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni pikler...

dakika haberi... Son günlerde görülen kalabalıklar koronavirüsle mücadelede rehavete mi kapıldık sorusunu akıllara getiriyor. Son rakamlarda görülen az da olsa artış neyi gösteriyor? vakaları artıyor mu? Rehavete mi kapıldık? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yürüyüş izni kısıtlanacak mı? Yeni normalde nelere dikkat etmeliyiz? Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Yamanel, "Yeni pikler görebiliriz" uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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KORKUTAN AÇIKLAMA: YENİ PİKLER...

dakika haberi... Son günlerde görülen kalabalıklar koronavirüsle mücadelede rehavete mi kapıldık sorusunu akıllara getiriyor. Son rakamlarda görülen az da olsa artış neyi gösteriyor? vakaları artıyor mu? Rehavete mi kapıldık? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yürüyüş izni kısıtlanacak mı? Yeni normalde nelere dikkat etmeliyiz? Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Yamanel, "Yeni pikler görebiliriz" uyarısında bulundu.

İşte Yamanel'in açıklamalarından satır başları;

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