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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha: Gri kategoride aranan Özer İnce öldürüldü

'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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GRİ KATEGORİDE ARANAN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki 3 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı olduğu belirlendi.

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