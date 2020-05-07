Son dakika: TSK'dan PKK'ya Hakurk, Zap ve Haftanin'de darbe
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak kuzeyinde Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde arama tarama ve gözetleme faaliyetleri sonucu 4 PKK'lı öldürüldü" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." bilgisini paylaştı.
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