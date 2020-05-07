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Son dakika: TSK'dan PKK'ya Hakurk, Zap ve Haftanin'de darbe

Son dakika haberi... () " kuzeyinde Hakurk, Zap ve bölgelerinde arama tarama ve gözetleme faaliyetleri sonucu 4 'lı öldürüldü" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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PKK'YA 3 NOKTADA KRİTİK OPERASYON
() " kuzeyi Hakurk, Zap ve bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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