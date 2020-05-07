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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Adıyaman'da 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... , " kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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, kırsalında 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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