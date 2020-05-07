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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre; (MSB), bölgesinde saldırı hazırlığındaki /'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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PKK-YPG'YE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan /'li teröristler tespit edildiği belirtildi.

Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.

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