Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildiği belirtildi.
Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.
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