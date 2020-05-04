Selçuk Bayraktar'ı hedef alan CHP'li Veli Ağbaba'ya tepki yağıyor: TBMM’de yanında PKK’lı taşıyan PKK sevicisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı'nı hedef alması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Siyasiler ve stratejistler, Veli Ağbaba'nın YPG/PKK'lıları Meclis'te konuşturduğunu, Selçuk Bayraktar'ın YPG/PKK'lıları İHA ve SİHA'larla susturduğuna dikkat çektiler.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş: "T3 Vakfı'nı Milli Teknoloji Hamlesi için göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Avukat M.Emin Akbaşoğlu: "İHA, SİHA ve TİHA'lardan rahatsız olanlar terörist cenazesinde en önde yer alanlar, Milletin Meclisinde teröriste şov yaptıranlardır. Herkes bilsin ki ülkemize kasteden teröristler, üzerlerinde SİHA'larımızı görmeye devam edecektir."

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel: "Veli Ağbaba'nın eseri YPG/PKK'lıları Meclis'te konuşturmak. Selçuk Bayraktar'ın eseri YPG/PKK'lıları susturmak. Veli'nin yalanlarının sebebi, kuyruk acısı anlayacağınız."

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Dünya Selçuk Bayraktarı takdir ediyor. Geçimini milletten kazandığı hakaret davalarına bağlayan, CHP'nin salya saçan konuşmacısı Veli Ağbaba, Bayraktarı nasıl anlasın? Veli Ağbaba, TBMM'de yanında PKK'lı taşıyan PKK sevicisidir. SİHA ve İHA'lar, PKK'lı köpek öldürdüğü için düşmanlığı."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya: "TBMM'ye yüksek promillü gelip gürültü kirliliği yapmak ve PKK'lılarla Gazi Meclis'te toplantı düzenlemek olan bu adamın; icad ettiği İHA/SİHA'larla PKK'lıları inlerinde kuş gibi avlayan Selçuk Bayraktar'a düşman olması normaldir. Çünkü bu terörist sever PKK'lılardan yana tarafını seçmiştir."

AK Parti Bartın Milletvekili avukat Yılmaz Tunç: "CHP kime saldırıyor ise biliniz ki o kişi bu ülke ve millet için en hayırlı işlere imza atan kişidir."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Derdiniz bu ülkenin İHA, SİHA ve yerli solunum cihazı üreten atılımlar yapmasıdır. Türkiye'nin teknoloji kapasitesini güçlendiren kim olursa siz karşı çıkarsınız. T3 Vakfı ve Sayın Selçuk Bayraktar gençlere destek olmaya devam edecek. Hep birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'ni başaracağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: "SİHA ve İHA ile aklınızı aldı Selçuk Bayraktar kardeşimiz. Ne o rahatsız mı etti? SİHA'dan düşen bombalar beslendiğiniz arka bahçenize mi düşüyorsa paniklediniz.. Hayırdır."

AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç: "Yerli ve milli olan ne varsa saldırıyorsunuz. Selçuk Bayraktar bu vatanın evladı ve sadece işini yapıyor. Bir kere de gurur duysanız ne olur ki? Kötüsün Veli Ağbaba çok kötüsün."

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda: "Bir hafta evvel hem ekranlarda haykırdım hem sosyal medyada paylaştım ve yine diyorum, ellerine fırsat geçsin bu memleketin evlatlarını Vecihi Hürkuş'tan beter edecekler, Aselsandaki mühendis evlatlarımızı katlettiler, tekrarlamaktan geri durmayacaklar."

KENAN KIRAN / SABAH