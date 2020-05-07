Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Bir an önce sonlandırılmalı
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, "İki devletli çözüm misyonu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrimeşru uygulamalarını bir an önce sonlandırması bölge barışın tesisi açısından elzemdir" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklaması şöyle;
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yasadışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail'in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir.
İsrail, COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi, iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gaspetmeye hız kesmeden devam etmekte, Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmektedir.
Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrımeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılması bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzemdir.
İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
- Talimat geldi! İşte yıkılacağı tarih
- İngiltere'de can kayıplarının sayısı açıklandı
- İşte iddianamedeki ‘Barış’ların ifşa ihaneti!
- Trabzon'da 23 bin 765 işçiye çalışma ödeneği verildi
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- RTÜK'ten Halk TV'ye ceza!
- A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti!
- RTÜK'ten Halk TV'ye ağır ceza
- TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya ramazan yardımı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!