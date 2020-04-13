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İsrail uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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İSRAİL UÇAKLARI LÜBNAN HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

resmi haber ajansı NNA, uçaklarının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu. Habere göre, İsrail keşif uçaklarının dün akşam saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar başkent Beyrut ve çevresi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

'e ait savaş ve keşif uçaklarının son iki gün içinde hava sahasını birçok kez ihlal ettiği açıklandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail keşif uçaklarının dün akşam saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar başkent Beyrut ve çevresi üzerinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü belirtildi.

NNA'nın öğleden sonra geçtiği haberde de İsrail savaş uçağının Lübnan hava sahasını ihlal eden uçuşlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Konuyla ilgili Lübnan veya İsrail resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

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