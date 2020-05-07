Camilerde Cuma namazı için tarih belli oldu
Türkiye, corona virüsle mücadele önemli bir sınavı geride bırakıyor. Başkan Erdoğan'ın önderliğinde normalleşme adımları titizlikle ele alındı. Bu kapsamda camilerde Cuma namazları yeniden kılınmaya başlanacak. Eğer her şey yolunda giderse Cuma namazları için belirlenen tarih 12 Haziran olarak ön görüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.
CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK
Hürriyet'in haberine göre; 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İBB'de üç skandal! İşçi maaşlarını yatırmadılar...
- Türkiye'den İsrail'e sert tepki!
- AVM'lere 10 kural uyarısı!
- Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?
- O ilimizde “Korona bitti” rehaveti
- Başkan Erdoğan’dan AK Parti’ye barolar için talimat
- Dünyayı sarsan rapor ortaya çıktı! 14 ayrı mutasyon...
- İçişleri duyurdu! PKK'ya Adıyaman'da darbe
- AVM'lerde salgın temizliği başladı!
- Sözcü yazarı Yımaz Özdil’in üç villa yalanı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca kişi faydalanıyor! Düşük faizli kredi kampanyası devam ediyor! Şartlar neler?
- Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- 1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL?
- BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 12. sezon ne zaman bitecek? 2020 PUBG Mobile 13. yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?
- Survivor sembol oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı?
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
- Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Mayıs MPİ Şans Topu çekiiş sonuçları sorgulama
- Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?
- Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?
- Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?
- Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?