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Camilerde Cuma namazı için tarih belli oldu

Türkiye, corona virüsle mücadele önemli bir sınavı geride bırakıyor. Başkan Erdoğan'ın önderliğinde normalleşme adımları titizlikle ele alındı. Bu kapsamda camilerde Cuma namazları yeniden kılınmaya başlanacak. Eğer her şey yolunda giderse Cuma namazları için belirlenen tarih olarak ön görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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CAMİLERDE CUMA NAMAZI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Başkan 'ın başkanlığında toplanan AK Parti toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 'da başlaması hedefleniyor.

CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK
Hürriyet'in haberine göre; 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 4 AŞAMALI NORMALLEŞME PLANI! OKULLAR, DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

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