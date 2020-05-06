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CHP ve medyasının darbe imalarına sert tepki! 15 Temmuz gazisi, AK Parti ve MHP Milletvekilleri A Haber'e konuştu

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde virüsü fırsata çevirmeye çalışan ve medyasındaki darbe imaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu mesajlar yeni darbe planı mı? Neden darbe tehdidinde bulunuyorlar? gazisi , milletvekili ve milletvekili , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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CHP VE MEDYASININ DARBE İMALARINA SERT TEPKİ!

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde virüsü fırsata çevirmeye çalışan ve medyasındaki darbe imaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu mesajlar yeni darbe planı mı? Neden darbe tehdidinde bulunuyorlar? gazisi , milletvekili ve milletvekili , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamaların satır başları;

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