CHP ve medyasının darbe imalarına sert tepki! 15 Temmuz gazisi, AK Parti ve MHP Milletvekilleri A Haber'e konuştu
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde virüsü fırsata çevirmeye çalışan CHP ve medyasındaki darbe imaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu mesajlar yeni darbe planı mı? Neden darbe tehdidinde bulunuyorlar? 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir ve MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde virüsü fırsata çevirmeye çalışan CHP ve medyasındaki darbe imaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu mesajlar yeni darbe planı mı? Neden darbe tehdidinde bulunuyorlar? 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir ve MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamaların satır başları;
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