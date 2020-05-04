Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villası, 1881 ‘Mustafa Kemal’ kitabı!

Yılmaz Özdil'in; Bodrum Bitez'de satın aldığı ve kaçak bölüm yaptığı villasının değeri, 'Mustafa Kemal' kitabından kazandığı paradan düşük!

1881 ADET BASILAN 'MUSTAFA KEMAL' KİTABINDAN 4 MİLYON 702 BİN LİRA KAZANDI

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 1881 adet basılan ve 2 bin 500 liraya satılan 'Mustafa Kemal' kitabından 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde etmişti.

'MUSTAFA KEMAL' KİTABI 4 SAATTE TÜKENDİ!

Kırmızı Kedi Yayınevi, 'Mustafa Kemal' adlı kitabı 1881 adet bastı ve 23 Ocak 2019 tarihinde saat 09.05'te kitap satışa sunuldu. Kırmızı Kedi Yayınevi'nin internet sitesinde kitap dört saat içinde satışı bitti. Yılmaz Özdil'in kitabından 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.

VİLLANIN DEĞERİ 1881 'MUSTAFA KEMAL' KİTABI!

Yılmaz Özdil'in, Bodrum Bitez'deki villayı 4.6 milyon liraya satın aldığı bildirildi.

Yılmaz Özdil, Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki villayı 2 Mayıs 2017 tarihinde eşi Hülya Özdil adına Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri - iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim etti ve bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. Böylece imar planlarında ticari alan vasfı olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Villaya, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yaptığı belirlendi.

KENAN KIRAN - SABAH