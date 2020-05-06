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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: O bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

, "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan -- , Cumhurbaşkanlığı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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BAKANLIK: O BÖLGE 'KESİN KORUNACAK ALAN' İLAN EDİLDİ
, "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan -- , Cumhurbaşkanlığı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi." dedi.

KARAR DÜN RESMİLEŞMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan dünkü Cumhurbaşkanı kararına göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.


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