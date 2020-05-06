Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: O bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi." açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi." dedi.
KARAR DÜN RESMİLEŞMİŞTİ
KARAR DÜN RESMİLEŞMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan dünkü Cumhurbaşkanı kararına göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
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