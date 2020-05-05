KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın önlisans, lisans, ÖABT ve DHBT oturumları her yıl düzenleniyordu. Corona virüsle mücadele kapsamında 2020 KPSS tarihlerinin ertelenmesiyle birlikte binlerce kişi yeni tarihlerin belli olup olmadığını sorgulatmaya başladı. Devlet bünyesinde çalışmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu KPSS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 2020 KPSS başvurusu için yeni tarihler belirlendi mi? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ



- 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

- 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

- 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

- 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

- 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

- 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

- 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

- 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

2020 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2020 KPSS başvuralarının ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır. Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

DEKONTU SAKLAMAK GEREKİR

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.