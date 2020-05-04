Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villasında kaçak inşaat
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villa skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdil’in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez’deki villada, İmar Barışı’ndan sonra kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı. Muğla Şehircilik Müdürlüğü, suç duyurusuna hazırlanıyor.
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yaptığı belirlendi. Yılmaz Özdil, Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki villayı 2 Mayıs 2017'de eşi Hülya Özdil adına Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve işyeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim etti ve bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. Böylece imar planlarında ticari alan vasfı olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.
İMAR AFFI 2 KAT KAÇAĞI DURDURMADI
Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskânlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. Böylece 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildi. 2018 yılında 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan "teras ve müştemilatın" İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi.
SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
Bodrum'da aylardır kaçak yapılarla mücadele eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanların yıkımı için yazı yazdı. Talimatın kısa süre içinde Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edilmesi bekleniyor.
Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen, Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunacak.
KAÇAK YAPILAR TEMİZLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçtiğimiz ağustosta Bodrum'dan başlattığı kaçak yapı avı son sürat devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucu 18 projede 499 yapının yıkımı tamamlandı. Bin 500 yapı kayıt belgesinin iptalinin yanı sıra ilk etapta 325 yapının yıkılması planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bodrum kıyılarında 15 otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırılıklar taşıyan ünitelerinin yıkımını gerçekleştirdik" diye konuştu.
SABAH
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