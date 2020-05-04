Sağlık Bakanlığı gizli taşıyıcı ve kronik hastaların peşinde!
Türkiye’deki koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi devam ederken, hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısı da azalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı gizli virüs taşıyıcıların peşine düşüyor. Kronik hastalar ile riskli grupta olanlar için de mobil test ekipleri görevlendirilecek.
Türkiye'deki koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi devam ederken, hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısı da azalmaya başladı. Şu anda sadece hastanelere başvuran ve pozitif vakaların temaslılarına test yapılıyor. Uzmanlar ise, günlük test sayısının 40 binin altına düşmemesi gerektiğini, bu nedenle, test kriterlerinin yenilenmesi ve belli gruplara, başvuru olmasa dahi, test yapılmasını gündeme getirdi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TÜİK ile birlikte yaptıkları çalışmada, virüsün toplumdaki yaygınlığını ölçtüklerini söylemişti. Bu sonuçlardan yola çıkarak, yeni tedbirlerin gündeme getirilebileceğini belirten Koca "İş yerleriyle ilgili OSB'ler dâhil olmak üzere bir takım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz, hatta Gebze'de kurduk. Bunun da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Birçok sektöre test yapılabilirliğini sağlayarak normalleşmeye geçelim istiyoruz" demişti. Koca'nın gündeme getirdiği TÜİK araştırma sonuçlarının önümüzdeki hafta ortaya çıkacağı belirtiliyor.
TEST ÇEMBERİ GENİŞLEYECEK
TÜİK ile birlikte yürütülen çalışmalarda, bir ilde hangi bölgede, toplumun hangi kesimlerinde, hangi yaş gruplarında virüs yükü riski bulunduğu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı, bu sonuçlardan yola çıkarak önümüzdeki günlerde yeni kriterler belirleyerek, test çemberini genişletmeyi planlıyor. Hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısının azaldığına dikkat çekilirken, Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki süreçte elindeki test kapasitesini sadece hastaneye başvuranlara değil, hiçbir belirti göstermeyen virüs taşıyıcılarını tespit edebilmek için de kullanacak. Gebze'de kurulan günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvarla birlikte Türkiye'deki laboratuvar sayısının 120, günlük test kapasitesinin de 60 bine ulaştığı belirtiliyor.
Bilim Kurulu toplantılarında da gündeme gelen yeni çalışma ile hiçbir belirtisi olmayan, yaklaşık yüzde 30 oranındaki virüs taşıyıcısının tespit edilmesi hedefleniyor. Ramazan Bayramı'na kadar geçecek süreçte, öncelikle OSB'ler, küçük sanayi siteleri, küçük işletmeler, lokanta ve kafelerde çalışanlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve risk grubunda bulunanlara, başvuru olmaksızın test yapılabileceği belirtiliyor. Haziran başında başlatılması planlanan iç turizm sezonu nedeniyle turistik işletmelerde çalışanlara test zorunluluğu getirilecek.
ELİMİZDE YETERİNCE TEST VAR
Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde "Şu anda yapılan testler hasta yakalamaya yönelik kriterler. Önümüzdeki süreçte kriterler genişletilerek virüs taşıyanları yakalamaya yönelik stratejiye geçilmesi daha doğru olur. Elimizde yeterince test kapasitesi var. Vatandaşların hastanelere gelmesini beklemeden, mobil olarak belli bölgelerde rastgele testler yapılabilir" görüşü dile getirildi.
BAKAN KOCA: TÜM OSB'LERDE COVID-19 TESTİ YAPILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de kurdukları laboratuvarla mayıs ayı sonuna kadar tüm Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısında kullanılan PCR testlerinin yapılacağını bildirdi. Gebze'de oluşturulan laboratuvarın pilot bölge olduğunu belirten Bakan Koca "Ekonominin canlandırılması çabasındayız. Bunun için sanayicilerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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