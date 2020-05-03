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Yılmaz Özdil'in maskesi düştü! İmar affını işte bu sözlerle eleştirmiş

Sözcü gazetesi yazarı ’in villa skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdil bir yandan ’da kaçak inşaat yaptığı villası için imar affına başvururken diğer yandan Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde imar affını eleştirmiş. Özdil, İmar affı için “Pay hattı” ifadesini kullanmış.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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YILMAZ ÖZDİL'İN MASKESİ DÜŞTÜ! İMAR AFFINI BÖYLE ELEŞTİRMİŞ

Sözcü Gazetesi yazarı 'in Bitez sahilinde 2017 yılında denize sıfır konumda yapılmakta olan bir binayı AKTUR A.Ş.'den alıp "ticari alan" vasfı olmasına rağmen "ofis" yapıyormuş gibi hareket edip sonradan villaya dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

OFİS VİLLAYA DÖNÜŞTÜ

Normalde arazinin "ticari alan" vasfı bulunduğu için konut yapılması mümkün değildi. Zaten Bodrum Belediyesi'ne 142,5 metrelik ofis yapımı için ruhsat tanzim etmişti. Mimari projeye göre tek katlı iki adet bitişik ofis yapılacaktı.



Eşi üzerine kayıtlı 558 metrekarelik arazide yapılan villa sadece ofisten konuta çevrilmekle kalınmadı kaçak bölümler ilave edilerek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde edildi. Yani küçük ofis diye başlanan inşaat bitince muhteşem manzaralı devasa bir villaya dönüştü.

Yılmaz Özdil, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurdu. Başvuru mal sahibi Hülya Özdil tarafından bizzat yapıldı.



İMAR AFFINI ELEŞTİRMİŞ

Yılmaz Özdil'in ise Sözcü Gazetesi'ndeki bir yazısında ise imar affını eleştirdiği hatta "Pay hattı" diye tabir ettiği anlaşıldı. Özdil'in Sözcü'deki yazısında, " ülkesinde "imar affı" olur mu birader? Fay hattı sorun değildir 'de. Pay hattı sorundur, pay hattı!" ifadesini kullandığı öğrenildi.



31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlamıştı. 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmişti. Edinilen bilgilere göre imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı. (Sabah)

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi! SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL BİR KEZ DAHA HADDİNİ AŞTI! YAŞLILARA 'ANGUT' DEDİ!
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi!

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