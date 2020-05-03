Yılmaz Özdil'in maskesi düştü! İmar affını işte bu sözlerle eleştirmiş
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villa skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdil bir yandan Bodrum’da kaçak inşaat yaptığı villası için imar affına başvururken diğer yandan Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde imar affını eleştirmiş. Özdil, İmar affı için “Pay hattı” ifadesini kullanmış.
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez sahilinde 2017 yılında denize sıfır konumda yapılmakta olan bir binayı AKTUR A.Ş.'den alıp "ticari alan" vasfı olmasına rağmen "ofis" yapıyormuş gibi hareket edip sonradan villaya dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.
OFİS VİLLAYA DÖNÜŞTÜ
Normalde arazinin "ticari alan" vasfı bulunduğu için konut yapılması mümkün değildi. Zaten Bodrum Belediyesi'ne 142,5 metrelik ofis yapımı için ruhsat tanzim etmişti. Mimari projeye göre tek katlı iki adet bitişik ofis yapılacaktı.
Eşi Hülya Özdil üzerine kayıtlı 558 metrekarelik arazide yapılan villa sadece ofisten konuta çevrilmekle kalınmadı kaçak bölümler ilave edilerek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde edildi. Yani küçük ofis diye başlanan inşaat bitince muhteşem manzaralı devasa bir villaya dönüştü.
Yılmaz Özdil, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurdu. Başvuru mal sahibi Hülya Özdil tarafından bizzat yapıldı.
İMAR AFFINI ELEŞTİRMİŞ
Yılmaz Özdil'in ise Sözcü Gazetesi'ndeki bir yazısında ise imar affını eleştirdiği hatta "Pay hattı" diye tabir ettiği anlaşıldı. Özdil'in Sözcü'deki yazısında, "Deprem ülkesinde "imar affı" olur mu birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorundur, pay hattı!" ifadesini kullandığı öğrenildi.
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlamıştı. 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmişti. Edinilen bilgilere göre imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı. (Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular!
- Başkan Erdoğan'dan, Döngeloğlu için başsağlığı mesajı
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye'nin yardımlarına ilişkin açıklama
- Okullara dönüş planı netleşiyor
- Şehit Jandarma Fidan son yolculuğuna uğurlandı
- "Kumar oynamıyordum çay içiyordum"
- Döngeloğlu'na başsağlığı mesajı
- Sabiha Gökçen'de yapılan kanlı saldırıda flaş ayrıntı
- Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman’ın kaçak yapı işlettiği ortaya çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?