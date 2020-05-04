Başkan Erdoğan paylaştı! İki gurur abidesi için geri sayım başladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı. Güçlü sağlık atyapısı ve şehir hastaneleriyle koronavirüse karşı üstün bir savaş veren Türkiye, İstanbul Sancaktepe ve Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı arazisine yapılan salgın hastanelerinin açılması için gün sayıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı. Hastanelerin görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni toplarken, son teknolojiyle donatılmış ve çok kısa sürede inşa edilen hastanenin kalitesi göz doldurdu. Çok sayıda işçi ve iş makineleriyle hız kesmeden devam eden çalışmalarda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilmeye devam ederken, hastanenin bir kısımının çatı işlemleri de tamamlandı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Videoda içerisinde de konuşma yapan Erdoğan, Hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini ve biner yataklı hastanelerin halkın hizmetine sunulacağını belirterek, "Hastanelerimizin inşaatında 25 gün geride kaldı. Her iki hastanemizde tüm hızıyla yükseliyor. Her iki hastanemizde kalıcı olacak. Salgınla mücadelede ve sonrasında milletimizin hizmetinde olamaya devam edecek. Güçlü sağlık sistemimizle vatandaşımızın bir nefes sıhhati için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.. Görüntülerdeki son teknoloji ile hazırlanmış tek kişilik odalarda ise hastanın rahat etmesi için her türlü konfor düşünülmüş. Tamamlanan odalarda, hasta yatakları yerleştirilirken, televizyondan refakatçı koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkat edilerek hazırlanmış durumda. Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu da sosyal medya hesabından hastanenin görüntülerini paylaşırken "1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz hızla inşa ediliyor. Pandemi ile mücadelemizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza, İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.
DHMİ: UÇUŞLARA OLUMSUZ ETKİSİ YOK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nda devre dışı bırakılan 35L/R pistlerinde inşa edilen pandemi hastanesinin, havalimanındaki operasyonlara olumsuz etkisinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, 17/35 pistlerinin, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle faal olduğu 6 Nisan 2019'dan bugüne kadar kullanılmadığı belirtilerek, "Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır" denildi.
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