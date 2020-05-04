Bodrum Başsavcılığı Yılmaz Özdil'in lüks villası için harekete geçti
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in ilçedeki müthiş manzaralı lüks villasında yapıldığı iddia edilen imar usulsüzlükleri ile ilgili inceleme başlattı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bodrum Bitez'de 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
ARAŞTIRMA VE İNCELEME SONUCUNDA...
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtı villa icin basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek konu ile ilgili inceleme başlattı.
Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında imar suçları bürosu konuyu inceleyecek. Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.
Bilindiği gibi Yılmaz Özdil'in villasına 142 metre kare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı. Villaya;18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı belirlenmişti.
Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
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