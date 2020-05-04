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AK Parti'den Nadir Ataman'ın kaçak yapı skandalı sonrası CHP'ye etik dersi: Röntgencilik yapmayacağız

Sabah Gazetesi'nden 'ın haberine göre, Grup Başkanvekili ve Başkanı , ’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ’ın Büyükçekmece Kumburgaz’daki kaçak yapısı hakkında açıklamada bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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AK PARTİ'DEN CHP'YE ETİK DERSİ!

Grup Başkanvekili ve Başkanı :

"İletişim Başkanımız 'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐀𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı. Biz röntgencilik yapmayacağız, bu konuda hukukun vereceği kararı bekleyeceğiz"

GÖKSU: "BİZ RÖNTGENCİLİK YAPMAYACAĞIZ, BU KONUDA HUKUKUN VERECEĞİ KARARI BEKLEYECEĞİZ"

Göksu, "İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐀𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı. Tabi ki biz röntgencilik yapmayacağız, bu konuda hukukun vereceği kararı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEM EMLAKÇI BİNASINA, HEM DE KONTEYNER İÇİN TEK YAPI BELGESİ ALMIŞ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı 'ın, Büyükçekmece Kumburgaz'da kaçak yapısının olduğu ortaya çıkmıştı.

Nadir Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edildi. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenildi.

KONTEYNER YAPI İMAR BARIŞINDAN YARARLANMADI

Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirildi. Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edildi. Konteyner yapılar imar barışından yararlanamıyor.

Çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının devren satılık ilanının da verildiği öğrenildi.

KENAN KIRAN - SABAH

Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman’ın kaçak yapı işlettiği ortaya çıktı! SÖZCÜ'NÜN GENEL YAYIN YÖNETMENİ METİN YILMAZ'IN DAMADI NADİR ATAMAN’IN KAÇAK YAPI İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!
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