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Başkan Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı! ''Bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum''

Başkan , 'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum." ifadesini kullandı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3. YIL PAYLAŞIMI!

Başkan Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız 'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum."

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