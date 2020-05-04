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Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iftiralarına sert tepki

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Genel Müdürü , Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba'nın iftiralarına tepki gösterdi. Ağbaba'nın "41 trilyon liralık destek aldınız" iftirası nedeniyle 'na çağrıda bulunan Selçuk Bayraktar, "bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz " dedi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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SELÇUK BAYRAKTAR'DAN VELİ AĞBABA'NIN İFTİRALARINA SERT TEPKİ

'den T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmadığına ilişkin mahkeme kararına rağmen ', köşeye sıkışınca yalana sarılmış' paylaşımı yapan Genel Başkan yardımcısı ve 'ya Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü 'dan sert cevap geldi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI: BU ŞAHSIN İFTİRALARINI TEKZİP ETMEZSENİZ

Sosyal medya hesabından belge paylaşarak İBB Başkanı 'na çağrıda bulunan Bayraktar, ''Asla Milli Teknoloji hamlesi yolundan dönmeyeceğiz Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız @ekrem_imamoglu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

BİR ÇAĞRI DA HALUK BAYRAKTAR'DAN GELDİ: AHLAKSIZCA İFTİRA ATILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, ''Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden
@t3vakfi'na partinizin vekili @veliagbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sn
@ekrem_imamoglu ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim.'' diye İmmaoğlu'na çağrıda bulundu.

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