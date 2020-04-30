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İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 7 terörist daha etkisiz hale getirildi! PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi

, "/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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İÇİŞLERİ: 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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