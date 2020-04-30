İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 7 terörist daha etkisiz hale getirildi! PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi
İçişleri Bakanlığı, "Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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