Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketi ile paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.