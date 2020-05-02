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Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketi ile paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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