Başkan Erdoğan vatandaşları uyardı: Güzel günler yakın ama rehavete kapılmayalım
Taburcu edilen sayısındaki yükselişe dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Bu belayı da yavaş yavaş atlatacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastalar ve sağlık çalışanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüştü.
"TEK KORKUMUZ REHAVET"
Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısının düştüğüne değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu arada da hastanelerden özellikle taburcu edilenler, onların sayısında ciddi bir yükseliş söz konusu. Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim. Tabii bu arada gerçekten Cerrahpaşa süreç itibarıyla bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli yanımızda oldu. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum."
"BU BELAYI DA ŞÖYLE YAVAŞ YAVAŞ ATLATIYORUZ"
"Allah şifa versin İnşallah bu belayı da şöyle yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın" ifadesini kullanan Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle en büyük gayreti, en büyük mücadeleyi sağlıkçıların verdiğini de vurguladı.
Erdoğan, "Doktorundan hemşiresine kadar kendilerini adeta feda edercesine bu işte bu mücadeleyi verdiler. İşte biliyorsunuz Cemil Hocamızı bu arada kaybettik. Allah rahmet etsin" diye konuştu.
ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN İKİ AİLEYLE DE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Ağrı'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan iki aileyle de görüştü. Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. İşte bazıları ailelerine elhamdülillah döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.
Bu arada Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kovid-19'la mücadelede işbirliği imkanları, salgın sonrası atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
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