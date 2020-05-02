02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan vatandaşları uyardı: Güzel günler yakın ama rehavete kapılmayalım

Başkan Erdoğan vatandaşları uyardı: Güzel günler yakın ama rehavete kapılmayalım

Taburcu edilen sayısındaki yükselişe dikkat çeken Başkan , “Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Bu belayı da yavaş yavaş atlatacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: REHAVETE KAPILMAYALIM

Başkan , - Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastalar ve sağlık çalışanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüştü.

Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa'da tedavi gören hastalarla görüştü! İşte o anlar... | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN, CERRAHPAŞA'DA TEDAVİ GÖREN HASTALARLA GÖRÜŞTÜ! İŞTE O ANLAR... | VİDEO

"TEK KORKUMUZ REHAVET"

Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısının düştüğüne değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu arada da hastanelerden özellikle taburcu edilenler, onların sayısında ciddi bir yükseliş söz konusu. Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim. Tabii bu arada gerçekten Cerrahpaşa süreç itibarıyla bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli yanımızda oldu. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum."

"BU BELAYI DA ŞÖYLE YAVAŞ YAVAŞ ATLATIYORUZ"

"Allah şifa versin İnşallah bu belayı da şöyle yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın" ifadesini kullanan Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle en büyük gayreti, en büyük mücadeleyi sağlıkçıların verdiğini de vurguladı.

Erdoğan, "Doktorundan hemşiresine kadar kendilerini adeta feda edercesine bu işte bu mücadeleyi verdiler. İşte biliyorsunuz Cemil Hocamızı bu arada kaybettik. Allah rahmet etsin" diye konuştu.

Başkan Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü: Sizin torununuz bizim de torunumuzdur | Video BAŞKAN ERDOĞAN KIZLARI KAÇIRILAN AİLE İLE GÖRÜŞTÜ: SİZİN TORUNUNUZ BİZİM DE TORUNUMUZDUR | VİDEO

ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN İKİ AİLEYLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, 'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan iki aileyle de görüştü. Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. İşte bazıları ailelerine elhamdülillah döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Bu arada Erdoğan, Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kovid-19'la mücadelede işbirliği imkanları, salgın sonrası atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA