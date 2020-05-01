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Vatan haini Can Dündar fena yakalandı! "#SapıkCanDündar" etiketiyle Twitter'da 'trend topic' oldu

Firari vatan haini , Twitter'da porno filmi izlerken yanlışlıkla beğenince sapıklığı ifşa oldu. Can Dündar'ın skandalı gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları Dündar'ın izlemesi hakkında binlerce tweet atınca olay Twitter'da 'trend topic' oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR FENA YAKALANDI!

Firari vatan haini yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Dini ve manevi değerlerimize şimdiye dek birçok kez hücum eden Can Dündar, şimdi de Ramazan ayında izlediği görüntüleriyle gündem oldu.

Vatan haini Can Dündar fena yakalandı! #SapıkCanDündar etiketiyle Twitter'da 'trend topic' oldu | Video VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR FENA YAKALANDI! "#SAPIKCANDÜNDAR" ETİKETİYLE TWİTTER'DA 'TREND TOPİC' OLDU | VİDEO


YANLIŞLIKLA "BEĞEN" TUŞUNA BASINCA İFŞA OLDU!
Sosyal medyada benzeri görüntülerin "özgürlük" adı altında kolayca yayılabilir olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, yanlışlıkla videonun beğenme tuşuna basınca ifşa oldu.

TWİTTER'DA ALAY KONUSU OLDU
Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi. #SapıkCanDündar etiketi kısa sürece TT oldu.



Can Dündar ve CHP'li isimler Savcı Selim Kiraz'ın katili Mustafa Koçak'a sahip çıktı CAN DÜNDAR VE CHP'Lİ İSİMLER SAVCI SELİM KİRAZ'IN KATİLİ MUSTAFA KOÇAK'A SAHİP ÇIKTI
Firari hain Can Dündar itiraf etti: Devlet sırlarını yayınlayarak suç işledim FİRARİ HAİN CAN DÜNDAR İTİRAF ETTİ: DEVLET SIRLARINI YAYINLAYARAK SUÇ İŞLEDİM
Firari hain Can Dündar yine sahnede! O ismi hedef gösterdi FİRARİ HAİN CAN DÜNDAR YİNE SAHNEDE! O İSMİ HEDEF GÖSTERDİ

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