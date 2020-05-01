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Vatan haini Can Dündar fena yakalandı! "#SapıkCanDündar" etiketiyle Twitter'da 'trend topic' oldu | Video

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01.05.2020
Firari vatan haini Can Dündar, Twitter'da porno filmi izlerken yanlışlıkla beğenince sapıklığı ifşa oldu. Can Dündar'ın skandalı sosyal medya gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları Dündar'ın porno film izlemesi hakkında binlerce tweet atınca olay Twitter'da 'trend topic' oldu.

Firari vatan haini Can Dündar yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Dini ve manevi değerlerimize şimdiye dek birçok kez hücum eden Can Dündar, şimdi de Ramazan ayında izlediği porno film görüntüleriyle gündem oldu.



YANLIŞLIKLA "BEĞEN" TUŞUNA BASINCA İFŞA OLDU!
Sosyal medyada benzeri görüntülerin "özgürlük" adı altında kolayca yayılabilir olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, yanlışlıkla videonun beğenme tuşuna basınca ifşa oldu.

TWİTTER'DA ALAY KONUSU OLDU
Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi. #SapıkCanDündar etiketi kısa sürece TT oldu.

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