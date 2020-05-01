Savunmada ürünler millileştirildi, 25 milyon dolar Türkiye'de kaldı
ASELSAN, ihtiyaç duyduğu yaklaşık 450 ürünün yerli olanaklarla geliştirilmesi ve üretimi için kuruluş ve firmalara çağrıda bulundu. Millileştirilen 24 ürün özelinde 25 milyon dolar yurt içine döndürüldü.
Türkiye'nin lider teknoloji ve savunma şirketi ASELSAN, yurt dışından temin ettiği ürünler için yürüttüğü "millileştirme hamlesiyle" hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
2018 YILINDA BAŞLANDI
Firmanın ürün ağaçlarında bulunan malzemelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak, tedarik sürecinde zorluklar yaşanan ürünleri milli/yerli olarak üretmek, tedarik maliyetlerini ve sürelerini düşürmek, teknolojik yetkinlik kazanmak amacıyla 2018 başında kurulan Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu bünyesinde millileştirme çalışmalarına başlandı.
MİLLİ VE YERLİ OLARAK TEMİN EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLERİ BELİRLİYOR
Sektör başkanlıkları, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü temsilcilerinden oluşan kurul, ithal edilen tüm ürünleri gözden geçirerek, teknolojinin önemi, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterleri göz önüne alarak öncelikle milli ve yerli olarak temin edilmesi gereken ürünleri belirliyor.
20 BİN ÜRÜN
Kurul bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 20 bin ürün için detaylı inceleme ve çalışma başlatıldı. İlk aşamada 300 ürünün yerli olanaklarla geliştirilmesi ve üretimi kararlaştırılırken, daha sonra bu sayı 450'ye yükseltildi.
SANAYİ VE TİCARET ODALARININ BİLGİSİNE SUNULUYOR
Kurul nezdinde öncelikle millileştirilmesi uygun görülen malzemeler için hazırlanan broşürler, birçok yeteneğe aynı anda ulaşılmasını sağlayan ve karmaşık savunma projelerine çözüm üretebilecek yetkin firmaların bir arada bulunduğu savunma sanayisi kümeleri, organize sanayi bölgeleri ile portföyünde farklı yetkinliklerde birçok firma barındıran sanayi ve ticaret odalarının bilgisine sunuluyor.
ÜRÜNLER MİLLİLEŞTİ, BÜTÇE İÇERİDE KALDI
Bu kapsamda 350-400 ürün karşılığı yayınlanan 100'ün üzerinde broşür için son 1-1,5 yılda yaklaşık 400 başvuru alındı. Şu anda 100'e yakın ürün için görüşmeler ve üretim süreci devam ediyor. 10 ürün için de doğrulama ve onay aşaması sürüyor.
25 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI
Bugüne kadar 17 firma ile 29 farklı ürün gamının millileştirilmesi kapsamında çalışmalar tamamlanarak 24 ürün için yurt içi siparişler açıldı. Gelecek 3 yıllık alım öngörülerine göre millileştirilen 24 ürün özelinde yurt dışından yurt içine döndürülen tutar 25 milyon dolar seviyesine ulaştı. ASELSAN, millileştirme çalışmalarını kurum ihtiyaçları, savunma sanayisi projelerinin gereksinimleri ve ülke menfaatlerini ön planda tutarak sürdürecek.
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