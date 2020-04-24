Can Dündar ve CHP'li isimler Savcı Selim Kiraz'ın katili Mustafa Koçak'a sahip çıktı
İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden DHKP-C’li Mustafa Koçak, hayatını kaybetti. Firari Can Dündar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Savcı Selim Kiraz'ın katiline sahip çıktı.
DAMLA KAYA
İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP-C teröristlerce 31 Mart 2015 tarihinde 'Berkin Elvan soruşturmasının ilerlemediği' iddiasıyla rehin alınmış sonrasında ise şehit edilmişti. Savcıyı şehit eden DHPK-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin ettiği belirtilen Mustafa Koçak da İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
DHKP-C terör örgütü mensubu Mustafa Koçak ise bu iki teröriste savcı Mehmet Selim Kiraz suikastı için silah temin ettiği için yargılandı. Mahkeme yargılaması sonrası müebbet hapis cezası aldı. Cezaevinde açlık grevine başlayan DHKP-C'li terörist Mustafa Koçak, örgüt talimatı ile açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Koçak, 297. gününde hayatını kaybetti.
CAN DÜNDAR DA TERÖRİSTE DESTEK OLDU
Almanya'da yaşayan ve MİT tırları ihanetine imza atan firari Can Dündar, terör örgütü DHKP-C'nin ölüm oruçlarına destek oldu. Sosyal medya hesabından Can Dündar, "Siz ibadet için oruca başlarken, #MustafaKoçak, adalet için ölüm orucunda can verdi. Vebali boynumuza" dedi. Dündar, İslam inancındaki oruç ibadeti ile terör örgütünün ölüm orucunu kıyaslayarak terör örgütü DHKP-C'ye destek vermiş oldu.
ÖLÜM ORUCU ADALET ARAYIŞI OLARAK SUNULUYOR
Sosyal medyada DHKP-C terör örgütünün emri sonrası başlatılan ölüm orucu ile hayatını kaybetmesi sanki adalet arayışıymış gibi sunuluyor. Bilindiği üzere daha öncede DHKP-C'li Helin Bölek, ölüm orucunda hayatını kaybetti ve örgüt mensupları cenaze sonrası halay çekerek hiçbir şekilde insani olmayan bir harekette bulundu.
AHMET ŞIK TERÖRİSTLERİ ÖVÜCÜ HABER YAPMIŞTI
Hatırlanacağı üzere DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında bulunduğu sırada katletmeden Cumhuriyet Gazetesi'nden Ahmet Şık'a savcıyı şehit etmeden önce söyleşi vermişlerdi. Ahmet Şık, yaptığı bu görüşmeyi övücü bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlamıştı.
CHP'Lİ İSİMLER DE KOÇAK'A SAHİP ÇIKTI
Firari Can Dündar'ın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da DHKP-C'li Mustafa Koçak'a sahip çıktı.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ağbaba, "Gizli tanık ifade verdi;AKP Yargısı müebbete mahkum etti. 297 gündür 'Adil yargılama' talebiyle ölüm orucundaki Mustafa Kocak, hayata veda etti. Katillerin,tecavüzcülerin,hırsızların serbest bırakıldığı ülkede, 'Suçsuzum' diyen 28 yaşında, 29 kilodaki Mustafa değil,Adalet öldü." ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise, ""Gizli tanık" ifadesiyle 'ileri demokrasinin yargısı!!!!' tarafından müebbete mahkum edildi. "Suçsuzum" çığlıkları duyulmadı. Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlattı. Yine kimse kılını kıpırdatmadı. Adalet diye diye öldü." paylaşımında bulundu.
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