24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Can Dündar ve CHP'li isimler Savcı Selim Kiraz'ın katili Mustafa Koçak'a sahip çıktı

Can Dündar ve CHP'li isimler Savcı Selim Kiraz'ın katili Mustafa Koçak'a sahip çıktı

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı 'ı şehit eden DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden DHKP-C’li , hayatını kaybetti. Firari , Genel Başkan Yardımcısı , CHP Genel Başkan Yardımcısı , 'ın katiline sahip çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
SAVCI SELİM KİRAZ'IN KATİLİNE SAHİP ÇIKTILAR

DAMLA KAYA

İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı , makam odasında terör örgütü DHKP-C teröristlerce 31 Mart 2015 tarihinde 'Berkin Elvan soruşturmasının ilerlemediği' iddiasıyla rehin alınmış sonrasında ise şehit edilmişti. Savcıyı şehit eden DHPK-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin ettiği belirtilen da İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

DHKP-C terör örgütü mensubu Mustafa Koçak ise bu iki teröriste savcı Mehmet Selim Kiraz suikastı için silah temin ettiği için yargılandı. Mahkeme yargılaması sonrası müebbet hapis cezası aldı. Cezaevinde açlık grevine başlayan DHKP-C'li terörist Mustafa Koçak, örgüt talimatı ile açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Koçak, 297. gününde hayatını kaybetti.

CAN DÜNDAR DA TERÖRİSTE DESTEK OLDU

Almanya'da yaşayan ve MİT tırları ihanetine imza atan firari , terör örgütü DHKP-C'nin ölüm oruçlarına destek oldu. Sosyal medya hesabından Can Dündar, "Siz ibadet için oruca başlarken, #MustafaKoçak, adalet için ölüm orucunda can verdi. Vebali boynumuza" dedi. Dündar, İslam inancındaki oruç ibadeti ile terör örgütünün ölüm orucunu kıyaslayarak terör örgütü DHKP-C'ye destek vermiş oldu.

ÖLÜM ORUCU ADALET ARAYIŞI OLARAK SUNULUYOR

Sosyal medyada DHKP-C terör örgütünün emri sonrası başlatılan ölüm orucu ile hayatını kaybetmesi sanki adalet arayışıymış gibi sunuluyor. Bilindiği üzere daha öncede DHKP-C'li Helin Bölek, ölüm orucunda hayatını kaybetti ve örgüt mensupları cenaze sonrası halay çekerek hiçbir şekilde insani olmayan bir harekette bulundu.

AHMET ŞIK TERÖRİSTLERİ ÖVÜCÜ HABER YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında bulunduğu sırada katletmeden Cumhuriyet Gazetesi'nden 'a savcıyı şehit etmeden önce söyleşi vermişlerdi. Ahmet Şık, yaptığı bu görüşmeyi övücü bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlamıştı.

CHP'Lİ İSİMLER DE KOÇAK'A SAHİP ÇIKTI

Firari Can Dündar'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı , CHP Genel Başkan Yardımcısı da DHKP-C'li Mustafa Koçak'a sahip çıktı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ağbaba, "Gizli tanık ifade verdi;AKP Yargısı müebbete mahkum etti. 297 gündür 'Adil yargılama' talebiyle ölüm orucundaki Mustafa Kocak, hayata veda etti. Katillerin,tecavüzcülerin,hırsızların serbest bırakıldığı ülkede, 'Suçsuzum' diyen 28 yaşında, 29 kilodaki Mustafa değil,Adalet öldü." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise, ""Gizli tanık" ifadesiyle 'ileri demokrasinin yargısı!!!!' tarafından müebbete mahkum edildi. "Suçsuzum" çığlıkları duyulmadı. Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlattı. Yine kimse kılını kıpırdatmadı. Adalet diye diye öldü." paylaşımında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA