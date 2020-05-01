Son dakika: TSK'dan Zap bölgesine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.
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