01 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: TSK'dan Zap bölgesine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020
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ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

Son dakika: MSB duyurdu: Hakurk bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: HAKURK BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 24 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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