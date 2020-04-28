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Son dakika: MSB duyurdu: Hakurk bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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MSB DUYURDU! HAKURK'TA PKK'YA DARBE!

'nca 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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