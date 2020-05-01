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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dev uygulama! 3 bin 837 kişiye ceza kesildi

3 günlük 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde dün Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. 3 bin 837 kişiye idari ve uygulandı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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3 günlük , Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde 15:00-24:00 saatleri arasında eş zamanlı " Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sosyal mesafe kuralının bozulabileceği düşünülen yerlerde yapıldı. Covid- 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği denetlendi.

31 ilde başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddeler boş kaldı 31 İLDE BAŞLAYAN 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONRASI SOKAK VE CADDELER BOŞ KALDI

VATANDAŞLARIN YASAĞA UYUP UYMADIĞINA BAKILDI

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m2'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da kontrol edildi.



52 BİN 350 PERSONEL KATILDI

82 İlde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamasına, 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı.Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 şahıs gözaltına alındı.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2.372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 1.231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3.837 şahsa idari ve uygulandı. Kurallara uymayan 3 bin 851 araç sahibine/ sürücüsüne idari işlem uygulandı.

İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uygulamada 213.325 araç kontrol edildi.Kontrol edilen araçlardan 146 toplu taşımaya, 53 ticari taksiye ve 3.652 diğer araçlara olmak üzere toplam 3.851 araç sahibine/ sürücüsüne idari işlem gerçekleştirildi.

10.408 park-bahçe, 2.946 mesire-yürüyüş alanı ile 102.618 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

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