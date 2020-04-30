Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım
Son dakika haberine göre Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti. Uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield tarafından uğurlandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri 28 Nisan'da yapılan ilk sevkiyatın ardından ABD'ye gönderilmek üzere ikinci defa hareket etti.
UÇAK ANKARA'DAN HAREKET ETTİ
Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yapılacak yardım kapsamında açıkladığı 500 bin adet ameliyat maskesi, 4 bin adet koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 adet koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 adet N95 maskenin bir kısmı yardım malzemeleri taşıyan ilk uçağa sığmadığı için ikinci bir sevkiyat düzenlendi.
Yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde başladı. Malzemelerin yüklenmesinin ardından uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan TSİ 10.13'de hareket etti. Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderilen yardım uçağında ameliyat maskesi, koruyucu giysi, dezenfektan, koruyucu gözlük, şeffaf yüz maskesi ve N95 maske bulunuyor.
"ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR"
Yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerinde ise diğer ülkelere de gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde olduğu gibi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle" ifadeleri yer aldı.
C-130 tipi askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklendiği sırada ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'la birlikte bir ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri yerinde inceledi.
İLK UÇAK GİTTİ
Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, dün ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.
Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçmesini test sayısındaki artışa bağlayarak, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görüleceğini, çünkü daha fazla test yapacaklarını söyledi. Trump, ilk zamanlar yaptığı yorumlarda salgını ciddiye almadığının hatırlatılmasının nedenini de açıkladı.
YARDIM İÇERİĞİ
Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.
TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
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