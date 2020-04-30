Başkan Erdoğan'a 500 sayfalık rapor!
Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdüren Türkiye'de bayram sonrası normalleşmeye başlaması beklenen günlük hayatla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 500 sayfalık bir rapor sunuldu.
Bayram sonrası normalleşmeye başlaması beklenen günlük hayatla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 500 sayfalık bir rapor sunan 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar, sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verdiler.
Hürriyet'in haberine göre; Raporda pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:
- Salgında personele psikososyal destek.
- Vefat eden hasta yakınlarına destek.
- İşe devamsızlıklar takip edilecek.
- Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.
- Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.
- İşyerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.
- Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.
- Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.
- Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek.
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