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Son dakika: Karantina yurtlarında kaç kişi var? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Son dakika haberine göre , 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın karantinada olduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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KARANTİNA YURTLARINDA KAÇ KİŞİ VAR? BAKAN AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesinde önemli merkezlerden olmayı sürdürüyor. Yurtlarda yürütülen koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

"29 BİN 284 VATANDAŞIMIZA EV SAHİPLİĞİ YAPILIYOR"
Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgın ile mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak kovid19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 29 bin 284 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor" dedi.

"BİR BAŞKA GURUR VE SEVİNÇ KAYNAĞIMIZ DA..."
Bakan Kasapoğlu, 34 bin 452 vatandaşın karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirterek, şöyle konuştu;
"Bir başka gurur ve sevinç kaynağımız da yurtlarımızda kalan vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler… Vatandaşlarımızın dile getirdiği memnuniyet mesajları, bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu süreci atlattığımızda, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurladıktan sonra, yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle yurtlarını, yuvalarını tekrar emanet edeceğiz."

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