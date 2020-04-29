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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı , ’nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ABD’ye yaptığı tıbbi ekipman yardımı nedeniyle sosyal medya hesabından Türkiye’ye teşekkür etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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ABD'DEN TÜRKİYE’YE 'YARDIM' TEŞEKKÜRÜ
ABD Dışişleri Bakanı yayınladığı mesajında, "Kriz zamanlarında, müttefikleri birlikte durmalıdır. Salgından en çok etkilenen bölgelere yardım etmesi amacıyla tıbbi araç gereçler ve koruyucu ekipmanları konusundaki cömert bağışı için 'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ABD'YE TIBBİ MALZEME YARDIMINDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla gerçekleştirilen yardımda, malzemeleri taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağı, TSİ 00.30'da başkent Washington yakınlarında bulunan Andrews Hava Üssü'ne iniş yapmıştı. Yapılan yardım kapsamında bir araya getirilen kolilerde 1500 koruyucu gözlük, 500 yüz koruyucu, 500 maske, 2 bin litre dezenfekten ve 400 N95 tipi maske olduğu ifade edildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a yardım mektubu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DONALD TRUMP'A YARDIM MEKTUBU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a yardım mektubu

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