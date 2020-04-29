ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ABD’ye yaptığı tıbbi ekipman yardımı nedeniyle sosyal medya hesabından Türkiye’ye teşekkür etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yayınladığı mesajında, "Kriz zamanlarında, NATO müttefikleri birlikte durmalıdır. Salgından en çok etkilenen bölgelere yardım etmesi amacıyla tıbbi araç gereçler ve koruyucu ekipmanları konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE ABD'YE TIBBİ MALZEME YARDIMINDA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen yardımda, malzemeleri taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağı, TSİ 00.30'da başkent Washington yakınlarında bulunan Andrews Hava Üssü'ne iniş yapmıştı. Yapılan yardım kapsamında bir araya getirilen kolilerde 1500 koruyucu gözlük, 500 yüz koruyucu, 500 maske, 2 bin litre dezenfekten ve 400 N95 tipi maske olduğu ifade edildi.
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