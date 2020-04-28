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Son dakika: ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür

Son dakika haberine göre; 'nin Büyükelçisi, 'nin ABD'ye tıbbi yardımına ilişkin teşekkür mesajı yayınladı. Büyükelçi, "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

, koronavirüsle mücadele eden 'ne () askeri kargo uçağı '' ile bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. 'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.



ve Milli tarafından 'ın talimatıyla ABD için bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi.

Başkan Erdoğan duyurmuştu askeri kargo uçağı ABD'ye gitmek için havalandı |Video BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU ASKERİ KARGO UÇAĞI ABD'YE GİTMEK İÇİN HAVALANDI |VİDEO

Üzerinde Türkiye ve ABD bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra 'dan havalandı.



Öte yandan MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor" denildi.



Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, , Kosova ve Somali'ye de sağlık yardım malzemesi göndermişti.

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