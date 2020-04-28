Son dakika: ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür
Son dakika haberine göre; ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımına ilişkin teşekkür mesajı yayınladı. Büyükelçi, "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.
Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD için bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi.
Üzerinde Türkiye ve ABD bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı.
Öte yandan MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor" denildi.
Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Somali'ye de sağlık yardım malzemesi göndermişti.
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