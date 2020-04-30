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Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı

, dün 'ne düşen helikopterine ilişkin bu ülkeyle dayanışma mesajı paylaştı. SNMG-2'de görevli bulunan TCG ile , düşen helikopter ve mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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ÇAVUŞOĞLU'NDAN KANADA İLE DAYANIŞMA MESAJI

, dün 'ne düşen helikopterine ilişkin bu ülkeyle dayanışma mesajı paylaştı.

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TCG Salihreis, Kanada helikopteri mürettebatının kurtarma operasyonlarına katılıyor. Düşüncelerimiz müttefiklerimizle." ifadesini kullandı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam 20.00'de İyon Denizi'ne düşmüştü.

SNMG-2'de görevli bulunan TCG ile , düşen helikopter ve mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.

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