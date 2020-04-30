RTÜK'ten Halk TV ve Fox TV'ye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkelerini ihlal eden kanal ve radyoların cezalarını açıkladı. Kurul, Ahmet Şık'ın Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında kullandığı ifadelerle "Yayın hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 5 kez programın durdurulmasına ve kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Fox TV, Tele 1, TV 8, Radyo Spor ve Kafa Radyo'ya yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle çeşitli müeyyideler uyguladı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, izleme uzmanlarının raporlarını görüştü.
"AHMET ŞIK'IN SÖZLERİNDEN DOLAYI...
Toplantıda Kurul, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında kullandığı ifadelerle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 5 kez programın durdurulmasına ve kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kurul, 22 Nisan 2020'de Fatih Portakal'ın sunduğu akşam haberlerinin bitimindeki künye bilgilerinde FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ercan Gün'ün isminin "haber planlama müdürü" olarak gösterilerek görevine devam ettiği izlenimi oluşturulması nedeniyle Fox TV'ye üst sınırdan idari para cezasına hükmetti.
"Gün Başlıyor" programında sunucu Can Ataklı'nın, TBMM'de yemin etmediğini öne sürerek yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu tahkir ve tezyif eden ifadeler kullanması nedeniyle Tele 1'e ceza uygulanması kararlaştırıldı.
İKİ RADYOYA KORONAVİRÜS CEZASI
"Sabah Sporu" programında katılımcıların koronavirüs hakkında yetkililerce alınan tedbirlerin ve açıklanan bilgilerin nesnel ve gerçekliğe uygun şekilde kamuoyuna sunulmadığı, yayında salgının ciddiyetine vurgu yapılmak istenirken toplumda korkuya ve infiale sebep olunduğu gerekçesiyle Radyo Spor'a idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Üst Kurul "Nihat'la Muhabbet" programında kaba, düzeysiz ve argo ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Kafa Radyo'ya müeyyide uygulanmasını kararlaştırdı.
Aynı radyodaki "Nihat'la Sivrisinek" programında 6112 sayılı Kanun'un "yayın hizmetlerinin alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımını özendirici nitelikte olamayacağına" ilişkin hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve yayıncıya üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verildi.
Üst kurul, TV 8'e, çocukların ekran başında olabileceği korumalı saatlerde yayınlanan Survivor programındaki kavga, hakaret ve argo anlam taşıyan el hareketleri nedeniyle en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
KKTC MERKEZLİ KANALIN YAYIN İLETİMİ DURDURULDU
Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı Diyalog TV'de yayınlanan "Dünyaya Bakış" programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'un bazı ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.
KKTC merkezli Diyalog TV'nin 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi.
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