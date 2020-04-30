Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.