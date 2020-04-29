Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Hafter'in "devlet başkanlığı" ilanına tepki!
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 'Libya Siyasi Anlaşması'nı tanımadığını ve ülke yönetiminin başına geçtiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanmış bulunan 'Libya Siyasi Anlaşması'nı tanımadığını ve sözde Libya ulusal ordusunun komutanı olarak ülke yönetiminin başına geçtiğini açıkladığına dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Hafter bu açıklamasıyla Libya'daki krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesini istemediğini, Berlin Konferansı'nın sonuçları dahil, bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemediğini ve ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu şahıs, 1 yılı aşkın süredir herhangi bir ayırım gözetmeden sürdürdüğü saldırılarla Libya'daki insani durumun daha da derinleşmesine neden olmuş, bu salgın ortamında petrol üretimine uyguladığı ablukayı devam ettirerek Libya halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemenin teminini engellemiş ve suyu baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmemiştir. Libya'da bir cunta rejimi kurma niyeti olduğu konusunda artık herhangi bir şüphe bulunmayan bu şahsa uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerekmektedir. Öte yandan, demokrasi havariliği yapan bazı ülkeler dahil, kendisine destek verenlerin Libya halkının gözünde onun yaptıklarına ortak olacakları da unutulmamalıdır."
Türkiye'nin, bölgeyle olan köklü tarihi bağlarının getirdiği sorumluluk anlayışıyla, Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve tüm diğer meşru Libya kurumlarının korunması için kardeş Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a yardım mektubu
- İzmir'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
- Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bilim Kurulu Üyesi "koronadan 5 kat daha bulaşıcı" dedi ve uyardı
- Koronavirüs salgını sonrası adım adım normalleşme takvimi
- Din düşmanlığı yapan o kafaya büyük tepki
- Tüm gözler o saatte! Bilim Kurulu...
- Koronavirüs salgınıyla mücadelenin yerdeki ve gökteki akıncıları
- Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili açıklama yapacak
- Eczanelere koronavirüs ayarı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?