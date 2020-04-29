Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan "aşılama durursa salgın hastalıklar artar" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Danışma Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşılamayı durdurursanız, kızamık dünyada Kovid-19'dan çok daha kötü, öldürücü bir salgın yapar" açıklamasında bulundu.



"KIZAMIK KORONAVİRÜSTEN DAHA BULAŞICI"

Mehmet Ceyhan, "Kızamık, yeni tip koronavirüsten 5 kat daha bulaşıcı bir hastalık. Su çiçeği de kızamıktan 5 kat daha fazla bulaşma potansiyeline sahip bir hastalık" dedi.



"ÇOCUKLARININ AŞISINI YAPTIRSINLAR"

Öte taraftan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Aile hekimleri bunun için gerekli organizasyonu yapıyor, aşı yaptıracak olanları Kovid şüphesi olan kişilerle karşılaştırmıyor. Onun için aileler çekinmeden gidip zamanı geldiğinde çocuklarının aşısını yaptırsınlar" mesajını verdi.