29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan "aşılama durursa salgın hastalıklar artar" uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan "aşılama durursa salgın hastalıklar artar" uyarısı

Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , "Aşılamayı durdurursanız, kızamık dünyada Kovid-19'dan çok daha kötü, öldürücü bir salgın yapar" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
BİLİM KURULU ÜYESİ KORONADAN 5 KAT DAHA BULAŞICI DEDİ VE UYARDI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Danışma Kurulu Üyesi ve Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , "Aşılamayı durdurursanız, kızamık dünyada Kovid-19'dan çok daha kötü, öldürücü bir salgın yapar" açıklamasında bulundu.

"KIZAMIK KORONAVİRÜSTEN DAHA BULAŞICI"

Mehmet Ceyhan, "Kızamık, yeni tip koronavirüsten 5 kat daha bulaşıcı bir hastalık. Su çiçeği de kızamıktan 5 kat daha fazla bulaşma potansiyeline sahip bir hastalık" dedi.

"ÇOCUKLARININ AŞISINI YAPTIRSINLAR"

Öte taraftan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Aile hekimleri bunun için gerekli organizasyonu yapıyor, aşı yaptıracak olanları Kovid şüphesi olan kişilerle karşılaştırmıyor. Onun için aileler çekinmeden gidip zamanı geldiğinde çocuklarının aşısını yaptırsınlar" mesajını verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA